Эндрик встретился с Анчелотти и игроками «Реала»

Следующим летом нападающий Эндрик сменит «Палмейрас» на «Реал» - о сделке было объявлено достаточно давно. На этих выходных 17-летний Эндрик прилетел в Мадриде, где встретился с Карло Анчелотти и футболистами «сливочных». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Реала».

В воскресенье Эндрик посетит матч «Реала» в чемпионате Испании против «Вильярреала». Игра стартует в 23:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что «Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.