​«Атлетико» может продлить контракт с Витселем

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Акселем Витселем. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

В сезоне 2023/2024 Витсель провёл за «Атлетико» 20 матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

На текущий момент «Атлетико» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Диего Симеоне проведёт в субботу – против «Атлетика». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, что в своё время Витсель выступал в России за «Зенит».