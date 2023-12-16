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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» может продлить контракт с Витселем

16 Декабря 2023 • 16:40 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
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Через 0 ч. 5 мин.

Мадридский «Атлетико» рассматривает возможность продления контракта с полузащитником Акселем Витселем. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

В сезоне 2023/2024 Витсель провёл за «Атлетико» 20 матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

На текущий момент «Атлетико» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Диего Симеоне проведёт в субботу – против «Атлетика». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, что в своё время Витсель выступал в России за «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель

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