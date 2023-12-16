​Анчелотти близок к продлению контракта с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти близок к продлению контракта. Об этом рассказывает Managing Madrid, ссылаясь на источники в клубе.

Отмечается, что новый трудовой договор между Анчелотти с «Реалом» «почти подписан».

Стоит сказать, что на субботней пресс-конференции Карло Анчелотти в очередной раз не дал конкретного ответа на вопрос о своём будущем. По словам итальянца, он не торопится решать этот вопрос.

На текущий момент «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующей «Жироны» команда Карло Анчелотти отстаёт на два зачётных балла.