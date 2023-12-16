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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти назвал пенальтистов «Реала»

16 Декабря 2023 • 16:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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17.12 23:00

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу пенальтистов в команде. Стоит сказать, что на неделе Лука Модрич не реализовал одиннадцатиметровый удар в матче Лиги чемпионов против берлинского «Униона».

«Пенальти? В прошлом году их пробивал Бензема, а вторым был Модрич. Теперь их будет бить Модрич или Хоселу – в зависимости от того, кто играет. Мы работаем над этим», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт 17 декабря – против «Вильярреала» дома.

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