​Анчелотти назвал пенальтистов «Реала»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу пенальтистов в команде. Стоит сказать, что на неделе Лука Модрич не реализовал одиннадцатиметровый удар в матче Лиги чемпионов против берлинского «Униона».

«Пенальти? В прошлом году их пробивал Бензема, а вторым был Модрич. Теперь их будет бить Модрич или Хоселу – в зависимости от того, кто играет. Мы работаем над этим», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт 17 декабря – против «Вильярреала» дома.