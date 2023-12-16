«Валенсия» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Валенсия - Барселона
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Протокол игры
|55'Фелиш Жоау (0:1)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Дьякаби Муктар•Москера Кристиан•Васкес Хесус•Перес Фран•Гильямон Уго•Пепелу•Ногуэроль Диего Лопес•Яремчук Роман•Дуро Уго
Пенья Иньяки•Канселу Жоау•Араухо Рональд•Кунде Жюль•Бальде Алехандро•Гюндоган Илкай•Де Йонг Френки•Педри•Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Фелиш Жоау
16 декабря. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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