Анчелотти: «Я уже решил, какой вратарь сыграет с «Вильярреалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил о том, что уже решил, какой голкипер будет защищать ворота «сливочных» в ближайшем матче с «Вильярреалом», который состоится завтра в рамках чемпионата Испании.

«Я уже решил, какой вратарь сыграет с «Вильярреалом». Оба голкипера заставили меня серьёзно подумать. Это очевидно, что каждый из них очень хорош. Тем не менее, я не буду говорить, кто выйдет в основе. Сами игроки об этом тоже не знают», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в матче с «Унионом» в основе «Реала» вышел Кепа Аррисабалага, который до этого пропустил несколько матчей из-за травмы. При отсутствии испанца ворота «Реала» защищал Андрей Лунин.