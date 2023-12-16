​Анчелотти: «Решение по Суперлиге может изменить мир футбола»

На следующей неделе Европейский суд вынесет решение по Суперлиге. Это решение во многом определит, есть ли у Суперлиги будущее. Комментарий по поводу ситуации дал главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Решение по Суперлиге может стать историческим и изменить мир футбола. Нам нужно подождать», - сказал Анчелотти в ходе субботней пресс-конференции.

Отметим, что проект Суперлиги активно продвигает президент «Реала» Флорентино Перес. Также этот проект поддерживает «Барселона». Остальные 10 клубов, которые пытались запустить Суперлигу, успели отказаться от идеи.

​Перес обсуждает Суперлигу с 50-60 клубами – источник