​Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти регулярно получает на пресс-конференциях вопросы о своём будущем. Субботнее общение итальянца с журналистами не стало исключением.

«Продление контракта? Может, у вас есть другой вопрос? Всё просто – я точно буду здесь до лета. А потом мне нужно будет заняться вопросом с моим будущим», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

Как известно, слухи давно связывают Карло Анчелотти со сборной Бразилии. «Селесао» в настоящий момент не имеют постоянного главного тренера.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.