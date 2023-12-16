Анчелотти дал совет Эндрику

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал совет нападающему Эндрику, который присоединится к команде ближайшим летом по достижении 18 лет.

«Какой совет я могу дать Эндрику? Я всегда говорю молодым футболистам, чтобы они наслаждались моментом. Мы очень рады, что он присоединится к нам в июле», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Вильярреалом».

Напомним, мадридский «Реал» ещё в прошлом сезоне выиграл гонку за Эндриком. На талантливого бразильца также претендовал лондонский «Челси», но нападающий в конечном итоге подписал контракт с «королевским клубом».