Анчелотти: «Новый контракт с «Реалом»? Мы пока не торопимся»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации со своим контрактом, который истекает летом. Ранее стало известно, что «королевский клуб» всерьёз рассматривает возможность продлить соглашение с итальянским специалистом.

«Новый контракт с «Реалом»? Мы пока не торопимся. Если клуб счастлив, значит и я счастлив. Мой действующий контракт истекает ближайшим летом. Это этого момента у меня есть время подписать новое соглашение», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Анчелотти связывали с назначением в сборную Бразилии по окончании этого сезона.