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Хави: «Месяц назад меня называли новым Фергюсоном для «Барселоны», а сейчас отправляют на улицу»

16 Декабря 2023 • 14:07 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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Через 7 ч. 3 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес удивлён тем, насколько быстро изменился его статус в глазах прессы.

«Месяц назад меня называли новым Фергюсоном для «Барселоны», а сейчас меня отправляют на улицу. Этому клубу нужна стабильность. Я предпочитаю принимать всю критику на себя, нежели подвергать ей игроков. Я стараюсь всё больше, когда люди меня критикуют и не собираюсь останавливаться», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» идёт на четвёртом месте в чемпионате Испании с отставанием в семь очков от первой строчки. Команда проиграла два своих последних матчах, пропустив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
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