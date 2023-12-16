Хави: «Месяц назад меня называли новым Фергюсоном для «Барселоны», а сейчас отправляют на улицу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес удивлён тем, насколько быстро изменился его статус в глазах прессы.

«Месяц назад меня называли новым Фергюсоном для «Барселоны», а сейчас меня отправляют на улицу. Этому клубу нужна стабильность. Я предпочитаю принимать всю критику на себя, нежели подвергать ей игроков. Я стараюсь всё больше, когда люди меня критикуют и не собираюсь останавливаться», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» идёт на четвёртом месте в чемпионате Испании с отставанием в семь очков от первой строчки. Команда проиграла два своих последних матчах, пропустив семь голов.