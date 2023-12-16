«Барселона» близка к покупке Эчеверри

Атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри, выступающий за «Ривер Плейт», является трансферной целью каталонской «Барселоны», рапортует Todofichajes.

По данным журналистов, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уже дал «зелёный свет» в вопросе подписания 17-летнего аргентинца. Рыночный ценник хавбека составляет четыре миллиона евро. Эчеверри связан трудовыми обязательствами с «Ривер Плейт» до конца декабря следующего года.

Клаудио - воспитанник «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне вингер сыграл пять матчей и отдал голевую передачу.

«Барселона» готова заплатить 25 миллионов за аргентинца