«Севилья» хочет перехватить игрока у «Барселоны»

Фланговый защитник «Мальорки» Пабло Маффео попал в сферу интересов другого испанского клуба, об этом информируют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хочет «Севилья». Андалусийцы готовы побороться за игрока с каталонской «Барселоной», ранее заявившей об интересе к Маффео. Стоимость латераля оценивается в восемь миллионов евро, а его контракт с «Мальоркой» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пабло сыграл 13 поединков. Защитник сделал результативную передачу, получил желтую карточку и один раз был удален с поля.