Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» хочет перехватить игрока у «Барселоны»

16 Декабря 2023 • 13:57 Комментировать

Фланговый защитник «Мальорки» Пабло Маффео попал в сферу интересов другого испанского клуба, об этом информируют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, заполучить 26-летнего футболиста в свои ряды хочет «Севилья». Андалусийцы готовы побороться за игрока с каталонской «Барселоной», ранее заявившей об интересе к Маффео. Стоимость латераля оценивается в восемь миллионов евро, а его контракт с «Мальоркой» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пабло сыграл 13 поединков. Защитник сделал результативную передачу, получил желтую карточку и один раз был удален с поля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Севилья Пабло Маффео трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 16:00
Сельта Сельта
Гранада Гранада
1.59 4.30 5.40
Видео
16.12.23 в 18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М Атлетико М
2.55 3.25 2.85
Видео
16.12.23 в 20:30
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
1.68 3.75 5.40
Видео
16.12.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Барселона Барселона
3.85 3.65 1.94
Видео
17.12.23 в 16:00
Альмерия Альмерия
Мальорка Мальорка
2.85 3.25 2.55
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти дал совет Эндрику
15:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Новый контракт с «Реалом»? Мы пока не торопимся»
15:09 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Если Кроос вернётся в сборную Германии, команда получит одного из лучших хавбеков мира»
14:58 · Италия. Серия А
​Денис Черышев: «Не могу выбрать лучшую команду»
14:07 · Испания. Ла Лига
Хави: «Месяц назад меня называли новым Фергюсоном для «Барселоны», а сейчас отправляют на улицу»
14:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к покупке Эчеверри
13:57 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет перехватить игрока у «Барселоны»
13:23 · Испания. Ла Лига
​«Эспаньол» обратился в суд из-за VAR - в Испании уже называют это решение «историческим»
13:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Атлетико»
12:21 · Испания. Ла Лига
Бекхэм хочет подписать экс-звезду «Реала» в «Интер Майами»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продаст Левандовски ради трансфера игрока сборной Бразилии
11:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на брата Беллингема
11:27 · Испания. Ла Лига
Винисиус хотел вернуться на поле до конца года, но «Реал» решил его поберечь
10:58 · Германия. Бундеслига
Киммих выбрал между «Баварией» и «Барселоной»
08:57 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес вспомнил связку с Месси и Неймаром в «Барселоне» 1
Все новости
Рекомендуем