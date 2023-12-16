​«Эспаньол» обратился в суд из-за VAR - в Испании уже называют это решение «историческим»

24 мая «Эспаньол» в рамках тридцать шестого ура испанского чемпионата сыграл вничью с мадридским «Атлетико» - 3:3. В ходе матча арбитром были приняты решения, повлиявшие на исход матча - так, он засчитал сомнительный гол Антуана Гризманна.

В конце сезона «Эспаньол» опустился в Сегунду, где сейчас ведет борьбу за возвращение в высшую лигу. Судейская ошибка дорого обошлась «Эспаньолу» и теперь руководство клуба решило обратиться в суд с расчетом на финансовую компенсацию, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

- Мы считаем, что арбитр проигнорировал некоторые телевизионные кадры. У нас есть право защищать свои права в суде, - считает вице-президент клуба Тони Алегрес.