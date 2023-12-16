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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бекхэм хочет подписать экс-звезду «Реала» в «Интер Майами»

16 Декабря 2023 • 12:21 Комментировать

37-летний испанский защитник Серхио Рамос является трансферной целью «Интер Майами». По сообщениям Todofichajes, владелец американского клуба Дэвид Бекхэм предпримет попытку подписать игрока. Ему будет предложен контракт на один или два года.

В настоящий момент Серхио выступает в чемпионате Испании за «Севилью». Срок трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года. Стоимость защитника оценивается в четыре миллиона евро. В текущем сезоне Ла Лиги Рамос провел шесть матчей.

Напомним, что за «Интер Майами» выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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