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«Реал» нацелился на брата Беллингема

16 Декабря 2023 • 11:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.25 X 6.40 2 10.00
17.12 23:00

Мадридский «Реал» нацелился на полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, который является родным братом Джуда. По информации от издания Sport, Джоб впечатлил руководство «королевского клуба» своими выступлениями после летнего перехода в «Сандерленд».

18-летний Джоб Беллингем в этом сезоне отметился четырьмя голами и ассистом во втором дивизионе Англии. Ранее футболиста также связывали с трансфером в лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. Сейчас 20-летний англичанин является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 12 голами на счету.

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Евро-Футбол.Ру,
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