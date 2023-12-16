«Реал» нацелился на брата Беллингема

Мадридский «Реал» нацелился на полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, который является родным братом Джуда. По информации от издания Sport, Джоб впечатлил руководство «королевского клуба» своими выступлениями после летнего перехода в «Сандерленд».

18-летний Джоб Беллингем в этом сезоне отметился четырьмя голами и ассистом во втором дивизионе Англии. Ранее футболиста также связывали с трансфером в лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. Сейчас 20-летний англичанин является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 12 голами на счету.