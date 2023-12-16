Винисиус хотел вернуться на поле до конца года, но «Реал» решил его поберечь

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор хотел вернутсья на поле как можно скорее. По информации от издания Marca, бразилец рассчитывал помочь «Реалу» в последнем матче года, но тренерский штаб решил поберечь игрока.

Источник сообщает, что Винисиус вернётся на поле уже в следующем календарном году. Ранее считалось, что бразилец способен восстановиться к матчу с «Лас Пальмас», который состоится 28 декабря. Тем не менее, медицинский штаб настаивает на том, что во избежание рецидива Винисиусу будет лучше подождать до января.

Напомним, Винисиус в этом сезоне отметился четырьмя голами и ассистом в десяти матчах чемпионата Испании.