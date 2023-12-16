Луис Суарес вспомнил связку с Месси и Неймаром в «Барселоне»

Центральный форвард Луис Суарес высказался о связке с аргентинцем Лионелем Месси и бразильцем Неймаром во время выступлений за каталонскую «Барселону».

«Многие задавались вопросом, как мы собираемся играть втроем. Однако у каждого из нас была своя определенная роль. Наше трио хотело добиться успеха, в нем отсутствовал эгоизм. Я испытывал радость, когда Лео или Неймар забивали голы. Они помогали мне выиграть «Золотую бутсу», уступая право пробить пенальти. Это были классные времена», - передает слова уругвайца газета Marca.

Напомним, что Суарес защищал цвета «Барселоны» с 2014 по 2020 год.