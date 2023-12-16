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Кепа или Лунин: в «Реале» выбрали основного вратаря

16 Декабря 2023 • 08:40 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился, кто будет первым номером команды в период отсутствия бельгийца Тибо Куртуа. Между Кепой Аррисабалагой и Андреем Луниным итальянский наставник сделал выбор в пользу украинца, утверждает AS.

По мнению Анчелотти, Лунин добился большого прогресса в нынешнем сезоне, а также был намного надежнее Кепы в матчах текущего сезона. В нынешней игровой кампании Андрей сыграл восемь поединков за «сливочных», в которых пропустил пять мячей. В четырех встречах украинский голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага ещё теги
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