«Барселона» нашла нового полузащитника

Полузащитник шведского «Юргордена» Лукас Бергвалл может перебраться в чемпионат Испании. Об этом рассказал спортивный директор клуба Боссе Андерсон.

«Могу заявить, что у нас были контакты с «Барселоной» по этому игроку. Мы связались с ними на прошлой неделе, после чего больше не было переговоров», - передает слова Андерсона Fotbollskanalen.

Бергвалл является футболистом «Юргордена» с февраля нынешнего года. 17-летний футболист провел за команду 29 поединков во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в пять миллионов евро.