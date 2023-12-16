Эндрик прилетел в Мадрид на матч «Реала»

17-летний бразильский форвард Эндрик, ныне являющийся игроком «Палмейраса», впервые прилетел в Мадрид после подписания контракта с «Реалом». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий посетит предстоящий поединок «королевского» клуба против «Вильярреала», а также встретится с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Напомним, что Эндрик присоединится к мадридскому гранду следующим летом. Трансфер игрока обошелся испанцам в 37,5 миллиона евро.

В этом сезоне форвард сыграл 53 матча за «Палмейрас», забил 14 мячей и сделал голевую передачу.