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Филипе Луис: «Симеоне не произносил имя Месси – он просто называл его гномом»

16 Декабря 2023 • 03:12 Комментировать
Атлетик Б
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Атлетико М
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Через 12 ч. 50 мин.

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис вспомнил, как Диего Симеоне избегал слова «Месси».

По признанию бразильца, недавно завершившего карьеру, рулевой «матрасников» не хотел запугивать игроков своей команды, лишний раз произнося имя многократного обладателя «Золотого мяча».

«Когда мы играли против «Барселоны», Симеоне не произносил имя Месси, чтобы не пугать нас. Он просто говорил «гном».

Месси – лучший из всех игроков, которых я видел, он невероятен. Я много работал над тем, чтобы остановить его, и даже смотрел все его матчи с 2006 по 2016 год», – поведал в беседе с Charla Podcast Филипе Луис.

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