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В «Реале» даже не думают об уходе Анчелотти слухи

16 Декабря 2023 • 02:12 Комментировать
Реал Мадрид
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Вильярреал
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17.12 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уже скоро может продлить контракт с клубом.

На данный момент итальянский специалист значительно ближе к подписанию нового договора, чем к уходу, докладывает Marca. Анчелотти даже не думает о работе в каком-либо другом месте, а в «Реале» не помышляют о назначении нового тренера по окончании сезона. В ближайшие дни Флорентино Перес проведёт встречу с Карло для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Напомним, что ранее в прессе получила распространение информация о том, что со следующего лета итальянец возглавит сборную Бразилии.

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