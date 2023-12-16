В «Реале» даже не думают об уходе Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уже скоро может продлить контракт с клубом.

На данный момент итальянский специалист значительно ближе к подписанию нового договора, чем к уходу, докладывает Marca. Анчелотти даже не думает о работе в каком-либо другом месте, а в «Реале» не помышляют о назначении нового тренера по окончании сезона. В ближайшие дни Флорентино Перес проведёт встречу с Карло для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года. Напомним, что ранее в прессе получила распространение информация о том, что со следующего лета итальянец возглавит сборную Бразилии.