Хави высказался о возможном воссоединении Суареса и Месси в «Интер Майами»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал информацию о скором переходе Луиса Суареса в «Интер Майами».

Уругвайский форвард решил не продлевать контракт с «Гремио», истекающий в конце текущего месяца. По многочисленным заявлениям различных источников, 36-летний игрок с нового года будет выступать за «Интер Майами», в котором уже играют Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

«Переход Суареса в «Интер Майами»? Официального подтверждения пока нет, верно? Луис и Лео – отличные друзья, они будут рады снова встретиться. Если это произойдёт, в команде будет очень много бывших игроков «Барселоны». Думаю, они смогут преуспеть», – поведал Хави на пресс-конференции в преддверии матча Ла Лиги против «Валенсии».