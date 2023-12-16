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Хави высказался о возможном воссоединении Суареса и Месси в «Интер Майами»

16 Декабря 2023 • 01:15 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
1 5.30 X 4.10 2 1.65
Через 19 ч. 47 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал информацию о скором переходе Луиса Суареса в «Интер Майами».

Уругвайский форвард решил не продлевать контракт с «Гремио», истекающий в конце текущего месяца. По многочисленным заявлениям различных источников, 36-летний игрок с нового года будет выступать за «Интер Майами», в котором уже играют Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

«Переход Суареса в «Интер Майами»? Официального подтверждения пока нет, верно? Луис и Лео – отличные друзья, они будут рады снова встретиться. Если это произойдёт, в команде будет очень много бывших игроков «Барселоны». Думаю, они смогут преуспеть», – поведал Хави на пресс-конференции в преддверии матча Ла Лиги против «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Луис Суарес Хави Эрнандес Интер Майами ещё теги
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Декабря 2023 в 01:26
Скоро и ты туда поедешь.. Хе..
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