Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал интерес «Барселоны» к 17-летнему вундеркинду из Аргентины

16 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
1 5.30 X 4.10 2 1.65
Через 19 ч. 58 мин.

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о потенциальном новичке команды Клаудио Эчеверри.

Ранее стало известно, что каталонский клуб и «Ривер Плейт» ведут переговоры по трансферу 17-летнего атакующего полузащитника. Стоимость сделки может составить более 25 млн евро.

«Эчеверри – большой талант. Он примечателен не только тем, что оформил хет-трик в матче против сборной Бразилии [до 17 лет]. Речь об отличном футболисте, но этими вопросами занимается скаутский отдел», – цитирует Football Espana Хави.

Клаудио Эчеверри успел провести пять матчей за первую команду «Ривер Плейта». Также в его активе десять голов в 18 матчах за сборную Аргентины до 17 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ривер Плейт Клаудио Эчеверри ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Райо Вальекано Райо Вальекано
1
0
4.00 1.57 5.90
Видео
16.12.23 в 16:00
Сельта Сельта
Гранада Гранада
1.59 4.30 5.40
Видео
16.12.23 в 18:15
Атлетик Б Атлетик Б
Атлетико М Атлетико М
2.55 3.25 2.85
Видео
16.12.23 в 20:30
Севилья Севилья
Хетафе Хетафе
1.68 3.75 5.40
Видео
16.12.23 в 23:00
Валенсия Валенсия
Барселона Барселона
3.85 3.65 1.94
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

Сегодня, 16 Декабря
02:19
Валенсия - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:15
Хави высказался о возможном воссоединении Суареса и Месси в «Интер Майами» 1
01:01
Хави прокомментировал интерес «Барселоны» к 17-летнему вундеркинду из Аргентины
15 Декабря
21:33
Тринкан: «Было невероятно выступать в одной команде с Месси и Пике»
16:09
Качественный прогноз и ставка на матч Валенсия – Барселона чемпионата Испании – 16 декабря 2023
15:38
Хави: «Я чувствую, что у меня есть поддержка»
15:28
Хави: «У нас фантастические отношения с Лапортой и Деку»
15:21
«Валенсия» - «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
14 Декабря
23:56
Прогноз на точный счёт матча Валенсия – Барселона чемпионата Испании – 16 декабря 2023
14:08
Деку хочет видеть в «Барселоне» нового тренера, ему не нравится Хави
14:02
Тер Штеген поставил цель вернуться в середине февраля
11:46
Хави: «Два поражения подряд? Я обеспокоен»
11:39
Хави – об игре Ромеу с «Антверпеном»: «Это был не его вечер»
11:31
Некоторые члены руководства «Барселоны» сомневаются в Хави, но Лапорта полностью доверяет тренеру
13 Декабря
16:49
Пике: «Я всё ещё считаю, что Хави – это лучший тренер для «Барселоны»
16:43
Хави: «Мы всё ещё находимся в процессе построения»
15:48
Ромеу не хочет покидать «Барселону» в январе
12:31
Нойер рассказал о своих отношениях с тер Штегеном
11:26
Киммих может покинуть «Баварию», если не продлит контракт до лета
12 Декабря
23:31
«Барселона» может вернуть Ромеу в «Жирону» уже в январе
23:12
Маркес: «Я абсолютно уверен в способности Хави изменить ситуацию»
21:47
Серхи Роберто – об уходе Месси из «Барселоны»: «Мы до сих пор не знаем, что тогда произошло» 2
14:12
Серхи Роберто: «Я останусь в «Барселоне» на следующий сезон, если клуб будет мной доволен»
14:08
Серхи Роберто: «Я не покину «Барселону» зимой»
12:11
Араухо чисто из уважения выслушал предложение Тухеля, игрок счастлив в «Барселоне»
11 Декабря
15:11
«Барселона» может продать Рафинью летом 1
15:04
Обамеянг летом предлагал себя «Барселоне», но каталонцы ответили отказом
11:54
Деку высказался насчёт будущего Фелиша в «Барселоне»
11:35
Левандовски – о поражении «Жироне»: «Это был не наш день» 2
11:29
Хави: «Фанаты сейчас злые, но «Барселона» провела неплохой матч»
11:22
Хави: «Если бы всё зависело от меня, Эрик Гарсия остался бы в «Барселоне» 1
11:18
Эрик Гарсия: «Попросил «Барселону» отпустить меня, так как хотел регулярную игровую практику»
11:12
«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» устроить обмен игроками
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
02:12 · Испания. Ла Лига
В «Реале» даже не думают об уходе Анчелотти слухи
01:15 · Испания. Ла Лига
Хави высказался о возможном воссоединении Суареса и Месси в «Интер Майами» 1
01:01 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал интерес «Барселоны» к 17-летнему вундеркинду из Аргентины
00:55 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» вырвала победу над «Райо Вальекано» на 90+5 минуте
00:45 · Испания. Ла Лига
​В «Реале» приняли решение по будущему Модрича
00:38 · Испания. Ла Лига
В «Реале» планируют отложить дебют Гюлера до начала 2024 года слухи
15 Декабря
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Реал» вряд ли сможет подписать Холанна до 2025 года
23:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я бы понял критику, если бы «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов» 2
22:50 · Испания. Ла Лига
​Тренер «Жироны»: «Пока мы не можем говорить о победе в чемпионате Испании»
21:33 · Испания. Ла Лига
Тринкан: «Было невероятно выступать в одной команде с Месси и Пике»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Рианчо прокомментировал приход Морено в РПЛ
21:14 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд нацелилась на защитника «Реала» слухи
18:56 · Англия. Премьер-лига
​«Севилья» может подписать игрока «Челси»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Гризманн рассказал, за какую команду играет в Football Manager
16:37 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» запросил у «Барселоны» информацию по защитнику
Все новости
Рекомендуем