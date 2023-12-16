Хави прокомментировал интерес «Барселоны» к 17-летнему вундеркинду из Аргентины

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о потенциальном новичке команды Клаудио Эчеверри.

Ранее стало известно, что каталонский клуб и «Ривер Плейт» ведут переговоры по трансферу 17-летнего атакующего полузащитника. Стоимость сделки может составить более 25 млн евро.

«Эчеверри – большой талант. Он примечателен не только тем, что оформил хет-трик в матче против сборной Бразилии [до 17 лет]. Речь об отличном футболисте, но этими вопросами занимается скаутский отдел», – цитирует Football Espana Хави.

Клаудио Эчеверри успел провести пять матчей за первую команду «Ривер Плейта». Также в его активе десять голов в 18 матчах за сборную Аргентины до 17 лет.