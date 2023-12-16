«Осасуна» вырвала победу над «Райо Вальекано» на 90+5 минуте

Середняки Ла Лиги, «Осасуна» и «Райо Вальекано» пытались прервать безвыигрышные серии в матче 17-го тура. Абдул Мумин имел первый реальный момент, но не попал в рамку. Рауль де Томас не использовал свой шанс - голкипер среагировал. В концовке Икер Муньос головой направил мяч в перекладину. На пятой добавленной минуте после подачи углового Рауль Гарсия вырвал победу для хозяев - 1:0.

Этот результат оставляет «Райо Вальекано» на 10-м месте, соперник проигрывает ему одно очко.