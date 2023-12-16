«Осасуна» вырвала победу над «Райо Вальекано» на 90+5 минуте

Середняки Ла Лиги, «Осасуна» и «Райо Вальекано» пытались прервать безвыигрышные серии в матче 17-го тура. Абдул Мумин имел первый реальный момент, но не попал в рамку. Рауль де Томас не использовал свой шанс - голкипер среагировал. В концовке Икер Муньос головой направил мяч в перекладину. На пятой добавленной минуте после подачи углового Рауль Гарсия вырвал победу для хозяев - 1:0.
Этот результат оставляет «Райо Вальекано» на 10-м месте, соперник проигрывает ему одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Рауль90'
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Муньос Икер•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Пенья Рубен84' (Ибаньес Пабло (84') •Гомес Мойсес69' (Арнаис Хосе (69') • 74'Авила Эсекьель84' (Видаль Начо (84') •Орос Аймар84' (Гарсия Рауль (84') •Гарсия Рубен69' (Монкайола Хон (69') •Будимир Анте
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо• 40'Валентин Оскар•Сисс Пате 55'73' (Лопес Унаи (73') •Паласон Иси88' (Камелло Серхио (88') •Перес Кике 55'63' (Нтекья Ранди (63') •Гарсия Альваро Ривера72' (Бебе Тьягу (72') •Рауль де Томас88' (Де Фрутос Хорхе (88')
15 декабря. Стадион "Эль-Садар".
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