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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» вырвала победу над «Райо Вальекано» на 90+5 минуте

16 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать
Осасуна
1:0
Райо Вальекано

Середняки Ла Лиги, «Осасуна» и «Райо Вальекано» пытались прервать безвыигрышные серии в матче 17-го тура. Абдул Мумин имел первый реальный момент, но не попал в рамку. Рауль де Томас не использовал свой шанс - голкипер среагировал. В концовке Икер Муньос головой направил мяч в перекладину. На пятой добавленной минуте после подачи углового Рауль Гарсия вырвал победу для хозяев - 1:0.

Этот результат оставляет «Райо Вальекано» на 10-м месте, соперник проигрывает ему одно очко.

Протокол игры  
Осасуна1:0Райо Вальекано
(1:0) Гарсия Рауль90'  
Эррера СерхиоАресо ХесусМуньос ИкерГарсия Давид IIIКруз ХуанПенья Рубен 84' (Ибаньес Пабло ( 84') Гомес Мойсес 69' (Арнаис Хосе ( 69'  74') Авила Эсекьель 84' (Видаль Начо ( 84') Орос Аймар 84' (Гарсия Рауль ( 84') Гарсия Рубен 69' (Монкайола Хон ( 69') Будимир Анте
Запасные: Валенсия ПаблоУнаи ГарсияАйтор ФернандесТорро ЛукасБрашанац ДаркоКатена АлехандроЭррандо Хорхе
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулЛежён ФлорьянЭспино Альфонсо  40'Валентин ОскарСисс Пате  55' 73' (Лопес Унаи ( 73') Паласон Иси 88' (Камелло Серхио ( 88') Перес Кике  55' 63' (Нтекья Ранди ( 63') Гарсия Альваро Ривера 72' (Бебе Тьягу ( 72') Рауль де Томас 88' (Де Фрутос Хорхе ( 88')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниЭрнандес АриданеФалькао Радамель
15 декабря. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Райо Вальекано
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