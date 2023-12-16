​В «Реале» приняли решение по будущему Модрича

Полузащитник Лука Модрич покинет «Реал» по завершению нынешнего сезона после двенадцати лет выступлений. Как сообщает испанское издание Sport, в мадридском клубе считают уход хорвата неизбежным – новый контракт ему предлагать не будут.

Сам Модрич тоже понимает, что ему пора уходить из «Реала». Продлевая контракт на один год в последний раз, у хорвата было много сомнений, но он всё же остался. При этом Лука не ожидал, что его роль будет второстепенной, как сейчас. Карло Анчелотти, как известно, старается больше доверять молодым полузащитникам.

Луке Модричу 38 лет, в нынешнем сезоне он отдал два голевых паса в 18 официальных матчах за «Реал».