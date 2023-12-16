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В «Реале» планируют отложить дебют Гюлера до начала 2024 года слухи

16 Декабря 2023 • 00:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.25 X 6.40 2 10.00
17.12 23:00

В мадридском «Реале» не хотят рисковать здоровьем полузащитника Арды Гюлера.

18-летнего футболиста преследуют травмы, из-за чего он до сих пор не сыграл ни одного матча за «сливочных». Ранее на этой неделе испанские СМИ сообщали о возможном дебюте турка в ближайшем матче против «Вильярреала», однако, по обновлённым сведениям Diario AS, с выходом Гюлера снова придётся повременить. Дело в том, что в клубе не хотят форсировать возвращение в строй восходящей звезды. Судя по всему, игрока начнут задействовать только с начала 2024 года.

Арда Гюлер был подписан минувшим летом из турецкого «Фенербахче». Стоимость трансфера оценивается в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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