Хави: «Я бы понял критику, если бы «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что пресса слишком сурово критикует его команду.

«Сине-гранатовые» одержали всего четыре победы в последних девяти матчах с конца октября, потерпев столько же поражений и однажды сыграв вничью. В настоящий момент действующие чемпионы Испании занимают лишь четвёртое место в Ла Лиге.

«Очевидно, что нам нужно прибавлять, но мы ещё не выбыли из чемпионской гонки, а также продолжаем борьбу во всех остальных турнирах. Я бы понял критику, если бы мы вылетели из Лиги чемпионов, но мы вышли в плей-офф, с чем нас даже никто не поздравил. Я получаю такие сообщения, будто у меня случилась какая-то трагедия. Сейчас нет повода впадать в депрессию», – заявил Хави на пресс-конференции.