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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тренер «Жироны»: «Пока мы не можем говорить о победе в чемпионате Испании»

15 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать
Жирона
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18.12 23:00

«Жирона» - главная сенсация этого европейского сезона. На текущий момент именно жиронцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги с 41 очком в активе. Второй «Реал» «Жирона» опережает на два зачётных балла.

Рулевой «Жироны» Мичел дал комментарий по поводу задачи команды в нынешнем чемпионате.

«Мы пока не можем говорить о том, что сможем выиграть Ла Лигу. Но мы можем претендовать на выход в еврокубки. Через 10 игр я посмотрю, есть ли у нас возможность бороться за трофей Ла Лиги», - слова Мичела приводит Marca.

Ближайший матч чемпионата Испании «Жирона» проведёт 18 декабря – против «Алавеса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Мичел Жирона
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