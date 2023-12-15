​Тренер «Жироны»: «Пока мы не можем говорить о победе в чемпионате Испании»

«Жирона» - главная сенсация этого европейского сезона. На текущий момент именно жиронцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги с 41 очком в активе. Второй «Реал» «Жирона» опережает на два зачётных балла.

Рулевой «Жироны» Мичел дал комментарий по поводу задачи команды в нынешнем чемпионате.

«Мы пока не можем говорить о том, что сможем выиграть Ла Лигу. Но мы можем претендовать на выход в еврокубки. Через 10 игр я посмотрю, есть ли у нас возможность бороться за трофей Ла Лиги», - слова Мичела приводит Marca.

Ближайший матч чемпионата Испании «Жирона» проведёт 18 декабря – против «Алавеса» на своём поле.