Тринкан: «Было невероятно выступать в одной команде с Месси и Пике»

Вингер лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкан вспомнил, как играл в «Барселоне».

Каталонский гранд купил португальца у «Браги» в 2020 году, заплатив более 30 млн евро. Игроку так и не удалось закрепиться в составе «сине-гранатовых»: сначала он был отдан в аренду «Вулверхэмптону», затем – «Спортингу». Последние в итоге оформили выкуп Тринкана за 7 млн евро.

«Я считаю, что хорошо провёл время в «Барселоне». Я был совсем молод, но мне довелось сыграть 42 матча. Для меня это полезный опыт.

Было невероятно делить раздевалку с такими игроками, как Месси, Пике. Это просто шок, ведь я вырос, наблюдая за их игрой. Было непривычно, но они отлично ко мне относились, поэтому я легко адаптировался», – цитирует Betano Portugal Тринкана.