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​Месси сказал: «Эй, толстяк, оставайся на позиции девятки» – Суарес

15 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил о том, как сформировалось известное трио нападающих МСН (Месси – Суарес – Неймар).

«В матче с «Аяксом» Луис Энрике хотел, чтобы Месси был ложной девяткой. А мы с Неймаром действовали на флангах. Месси видел, что это не работает, и сказал мне: «Эй, толстяк, оставайся на позиции девятки, а я открою тебе поле с правого фланга», - сказал Суарес в программе Clank.

Поговаривают, что в обозримом будущем Луис Суарес и Лионель Месси воссоединятся в «Интер Майами». Аргентинец выступает за клуб МЛС с лета, его контракт рассчитан до конца 2025 года.   

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Барселона Лионель Месси Луис Суарес Неймар Интер Майами ещё теги
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