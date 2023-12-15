​Месси сказал: «Эй, толстяк, оставайся на позиции девятки» – Суарес

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил о том, как сформировалось известное трио нападающих МСН (Месси – Суарес – Неймар).

«В матче с «Аяксом» Луис Энрике хотел, чтобы Месси был ложной девяткой. А мы с Неймаром действовали на флангах. Месси видел, что это не работает, и сказал мне: «Эй, толстяк, оставайся на позиции девятки, а я открою тебе поле с правого фланга», - сказал Суарес в программе Clank.

Поговаривают, что в обозримом будущем Луис Суарес и Лионель Месси воссоединятся в «Интер Майами». Аргентинец выступает за клуб МЛС с лета, его контракт рассчитан до конца 2025 года.