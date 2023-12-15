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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Я чувствую, что у меня есть поддержка»

15 Декабря 2023 • 15:38 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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16.12 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о давлении из-за неудачных результатов команды.

— Я никогда не чувствую себя одиноким. Я чувствую, что у меня есть поддержка и сила, и я чувствую, что мы можем провести отличный сезон, — цитирует испанского специалиста пресс-служба каталонского клуба.

После 16 туров «Барселона» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 34 балла.

Стоит сказать, что в последних двух матчах «сине-гранатовые» потерпели два поражения, уступив «Жироне» (2:4) в Ла Лиге и «Антверпену» (2:3) в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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