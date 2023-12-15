Хави: «Я чувствую, что у меня есть поддержка»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о давлении из-за неудачных результатов команды.

— Я никогда не чувствую себя одиноким. Я чувствую, что у меня есть поддержка и сила, и я чувствую, что мы можем провести отличный сезон, — цитирует испанского специалиста пресс-служба каталонского клуба.

После 16 туров «Барселона» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 34 балла.

Стоит сказать, что в последних двух матчах «сине-гранатовые» потерпели два поражения, уступив «Жироне» (2:4) в Ла Лиге и «Антверпену» (2:3) в Лиге чемпионов.