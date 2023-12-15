Хави: «У нас фантастические отношения с Лапортой и Деку»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своих отношениях с руководителями клуба.

Ранее появилась информация, что не все высокопоставленные лица команды довольны работой 43-летнего испанца.

— У нас фантастические отношения с президентом, Деку, Рафой Юсте. Сейчас я больше, чем когда-либо, верю в наш проект и в то, что мы делаем, — приводит слова Хави пресс-служба каталонского клуба.

После 16 туров «Барселона» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 34 очка.

В субботу, 16 декабря, «сине-гранатовые» на выезде сыграют с «Валенсией». Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.