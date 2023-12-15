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Тчуамени войдёт в заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом» слухи

15 Декабря 2023 • 15:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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17.12 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может помочь своей команде в предстоящем матче чемпионата Испании с «Вильярреалом».

Напомним, в начале ноября 23-летний футболист получил травму и отсутствовал в заявке «сливочных».

Как утверждает журналист Карлос Родригес, Тчуамени будет включен в заявку «Реала» на предстоящую игру.

В нынешнем сезоне француз принял участие в   14 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Встреча 17-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом» состоится в воскресенье, 17 декабря. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени.

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