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Журналист Педрероль: «Мбаппе рождён, чтобы играть за «Реал»

15 Декабря 2023 • 13:57 Комментировать

Журналист Хосеп Педрероль высказался о потенциальном переходе французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе рождён для того, чтобы играть за «Реал». У него остался последний шанс. Сейчас или никогда. Уверен, что трибуны «Сантьяго Бернабеу» будут переполнены в первом матче Килиана за «Реал», - передает слова журналиста Madrid Universal.

Трудовой договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего бомбардира в 180 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда 18 забитых мячей и два ассиста.

«Реал» или «ПСЖ»: Анри дал совет Мбаппе в выборе клуба

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Евро-Футбол.Ру,
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