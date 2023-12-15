Игрок «Атлетико» нанёс себе травму после поражения от «Барселоны»

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес нанес себе травму после недавнего поединка чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Встреча завершилась поражением «матрасников» со счетом 0:1.

Как информирует El Desmarque, после завершения встречи расстроенный Хименес ударил кулаком в стену, после чего получил повреждение руки. Из-за этого защитник перенес хирургическое вмешательство.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 28-летний уругвайский футболист провел десять матчей и получил три желтые карточки. «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице.