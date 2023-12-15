«Реал» обозначил финальную позицию по переходу Мбаппе

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему остается в трансферном шорт-листе мадридского «Реала». Об этом сообщается на страницах AS.

Источник подчеркивает, что «королевский» клуб заинтересован в подписании 24-летнего игрока, но не будет бороться за него всеми силами. Также в силе остается решение «сливочных» по дедлайну для Килиана. Если Мбаппе не примет предложение «Реала» до 15 января, то тогда клуб переключится на другого форварда.

Срок контракта нападающего с парижским грандом истекает летом следующего года. Рыночная стоимость Килиана оценивается в 180 миллионов евро.

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