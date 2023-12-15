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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Барселона» никогда не сдастся, это лучший клуб мира»

15 Декабря 2023 • 09:57 Комментировать (1)

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о дальнейших целях команды во время рождественского ужина.

«Несмотря на неудачи, мы никогда не сдадимся. Мы должны чувствовать гордость за то, что защищаем цвета лучшего клуба мира. Команда продолжит борьбу во всех турнирах: Ла Лиге, Лиге чемпионов, Кубке Испании и Суперкубке. Прошу всех вас о поддержке, это сейчас очень важно», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

После 16 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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Sparrow88
15 Декабря 2023 в 10:59
Один из лучших правильней говорить. Скромнее надо быть. А вообще, меньше п...зди.
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