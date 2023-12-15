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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро раскритиковал двух звёзд «Реала»

15 Декабря 2023 • 09:28 Комментировать

Экс-форвард «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро отреагировал на расистские высказывания в сторону бразильских нападающих «Реала» Винисиуса и Родриго.

«Эти две говорят много неприятных вещей в адрес своих соперников во время матчей. Однако все молчат об этом. При этом, как только кто-то скажет им что-то неприятное, все знают, что будет с этим человеком», - передает слова аргентинца Football Tweet.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел десять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и ассистом. Родриго, в свою очередь, сыграл 16 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Серхио Агуэро Винисиус Жуниор ещё теги
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