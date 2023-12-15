Агуэро раскритиковал двух звёзд «Реала»

Экс-форвард «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро отреагировал на расистские высказывания в сторону бразильских нападающих «Реала» Винисиуса и Родриго.

«Эти две говорят много неприятных вещей в адрес своих соперников во время матчей. Однако все молчат об этом. При этом, как только кто-то скажет им что-то неприятное, все знают, что будет с этим человеком», - передает слова аргентинца Football Tweet.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел десять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и ассистом. Родриго, в свою очередь, сыграл 16 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.