В «ПСЖ» понимают, что договориться о продлении контракта с Килианом Мбаппе клубу будет сложно. Гранд Лиги 1 уже думает о том, кем заменить звёздного форварда, и на радаре парижан остаётся Антуан Гризманн. Об этом на своих страницах информирует TodoFichajes.

Отмечается, что рулевой «Атлетико» Диего Симеоне считает Гризманна ключевой фигурой команды, однако клуб был бы не против продать француза, чтобы улучшить своё финансовое положение. Гризманну весной исполнится 33, и 2024 год будет хорошим временем для продажи игрока по высокой цене. Сумма сделки может превысить 60 миллионов евро.