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​Агент отреагировал на слухи о том, что де Йонг симулировал болезнь

15 Декабря 2023 • 00:39 Комментировать

Агент Али Дурсун, который представляет полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, отреагировал на информацию о том, что нидерландец мог симулировать болезнь, чтобы не ехать на игру Лиги чемпионов против «Антверпена».

«Полностью фейковые новости. Это самая большая чушь, которая распространялась вокруг Френки за долгое время. Игрок просто заболел. У него симптомы лихорадки, и он не мог ехать и играть. Он профессионал до мозга костей, образцовый профессионал. Не было каких-то разборок по телефону, о которых пишут. Всё это ложь, у них с Деку хорошие отношения», - сказал Дурсун De Telegraaf.

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