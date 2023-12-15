Полузащитник Френки де Йонг пропустил заключительный матч «Барселоны» на групповой стадии Лиги чемпионов из-за болезни. При этом RAC1 сообщает о том, что спортивный директор каталонского клуба Хави провёл телефонный разговор с де Йонгом. Функционер усомнился в словах нидерландца о болезни, считая их отговоркой.

Напомним, что «Барселона» в среду проиграла «Антверпену» на выезде со счётом 2:3. Впрочем, команда Хави все равно финишировала на первом месте в своей группе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в понедельник, 18 декабря.