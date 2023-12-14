В ближайшее время увольнение Хави маловероятно, хотя на фоне ряда плохих результатов давление на молодого тренера выросло. Как сообщает TodoFichajes, спортивный директор «Барселоны» Деку хотел бы видеть на тренерском мостике Сержиу Консейсау. Сейчас этот специалист работает с «Порту», его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

Отмечается, что представители «Барселоны» уже имели контакты с Консейсау. В то же время президент каталонского клуба Жоан Лапорта предпочитает другого кандидата – он хотел бы, чтобы с командой при расставании с Хави работал Гарсия Пимьента. Сейчас он тренирует «Лас-Пальмас».