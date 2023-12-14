Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Деку выбрал нового тренера для «Барселоны» слухи

14 Декабря 2023 • 23:16 Комментировать

В ближайшее время увольнение Хави маловероятно, хотя на фоне ряда плохих результатов давление на молодого тренера выросло. Как сообщает TodoFichajes, спортивный директор «Барселоны» Деку хотел бы видеть на тренерском мостике Сержиу Консейсау. Сейчас этот специалист работает с «Порту», его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.

Отмечается, что представители «Барселоны» уже имели контакты с Консейсау. В то же время президент каталонского клуба Жоан Лапорта предпочитает другого кандидата – он хотел бы, чтобы с командой при расставании с Хави работал Гарсия Пимьента. Сейчас он тренирует «Лас-Пальмас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Деку Жоан Лапорта Сержиу Консейсау Лас-Пальмас Гарсия Пимьента ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
15.12.23 в 23:00
Осасуна Осасуна
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.03 3.25 4.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
22:40 · Англия. Премьер-лига
​Лопетеги выбрал форварда на случай прихода в «Манчестер Юнайтед» слухи
22:25 · Испания. Ла Лига
​Божович – о Захаряне в Испании: «Пока больше мучается, чем играет»
18:09 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» не обменяет Рафинью на Санчо
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» нацелился на защитника «Арсенала»
16:46 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» следит за Гринвудом
15:58 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе»
15:34 · Испания. Ла Лига
Карвахаль может успеть восстановиться к последнему матчу «Реала» в 2023 году
14:08 · Испания. Ла Лига
Деку хочет видеть в «Барселоне» нового тренера, ему не нравится Хави
14:02 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген поставил цель вернуться в середине февраля
13:57 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Вернусь ли я в сборную? Я сказал ответ Рюдигеру, но не могу дать вам его сейчас»
13:49 · Испания. Ла Лига
У Алабы на столе есть предложение из Саудовской Аравии, но игрок хочет остаться в «Реале»
13:39 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Клуб не продаётся»
12:52 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Я уверен, что «Атлетико» способен стать лучше под моим руководством»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Хави договорился о трансфере «Барселоны»
11:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» или «ПСЖ»: Анри дал совет Мбаппе в выборе клуба
Все новости
Рекомендуем