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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Божович – о Захаряне в Испании: «Пока больше мучается, чем играет»

14 Декабря 2023 • 22:25 Комментировать

Известный тренер Миодраг Божович упомянул Арсена Захаряна, когда говорил о перспективах Константина Тюкавина в Европе.

«Очень многое будет зависеть от агентов. Мы видели пример Захаряна, у него были проблемы с отъездом. Сейчас он в «Реал Сосьедаде». Правда, он там пока больше мучается, чем играет», - цитирует Божовича Metaratings.

После летнего трансфера в «Реал Сосьедад» 20-летний Арсен Захарян поучаствовал в 16 официальных матчах. В них российский полузащитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Миодраг Божович Арсен Захарян ещё теги
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