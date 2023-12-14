​Божович – о Захаряне в Испании: «Пока больше мучается, чем играет»

Известный тренер Миодраг Божович упомянул Арсена Захаряна, когда говорил о перспективах Константина Тюкавина в Европе.

«Очень многое будет зависеть от агентов. Мы видели пример Захаряна, у него были проблемы с отъездом. Сейчас он в «Реал Сосьедаде». Правда, он там пока больше мучается, чем играет», - цитирует Божовича Metaratings.

После летнего трансфера в «Реал Сосьедад» 20-летний Арсен Захарян поучаствовал в 16 официальных матчах. В них российский полузащитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.