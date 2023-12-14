«Барселона» в среду провела очередной неудачный матч. Команда Хави проиграла «Антверпену» в Лиге чемпионов (2:3), хотя осталась на первом месте в своей группе. Как следствие, давление на главного тренера команды усилилось.

Как сообщает Cadena Ser, атмосфера в раздевалке «Барселоны» остаётся напряжённой. По данным источника, четыре звезды команды недовольны тренерским стилем Хави и отсутствием эффективных тактических решений с его стороны. В этот список входят Роберт Левандовски, Илкай Гюндоган, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Штеген.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.