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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Четыре звезды «Барселоны» недовольны Хави – раскрыты имена слухи

14 Декабря 2023 • 18:42 Комментировать

«Барселона» в среду провела очередной неудачный матч. Команда Хави проиграла «Антверпену» в Лиге чемпионов (2:3), хотя осталась на первом месте в своей группе. Как следствие, давление на главного тренера команды усилилось.

Как сообщает Cadena Ser, атмосфера в раздевалке «Барселоны» остаётся напряжённой. По данным источника, четыре звезды команды недовольны тренерским стилем Хави и отсутствием эффективных тактических решений с его стороны. В этот список входят Роберт Левандовски, Илкай Гюндоган, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Штеген.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре Тер Штеген Френки де Йонг ещё теги
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