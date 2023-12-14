​«Барселона» следит за Гринвудом

«Барселона» входит в список клубов, которые следят за нападающим Мэйсоном Гринвудом. Футболист сейчас выступает за «Хетафе» в аренде – ранее «Манчестер Юнайтед» отказался от него из-за скандальной истории с обвинениями в насилии.

Скауты «Барселоны» просматривают Гринвуда, как и скауты другого статусного испанского клуба – «Атлетико». Об этом информирует talkSPORT.

В то же время отмечается, что «Хетафе» хочет подписать Мэйсона Гринвуда на постоянной основе.

22-летний Гринвуд в нынешнем сезоне провёл за «Хетафе» 13 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.