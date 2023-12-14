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Гризманн: «Хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе»

14 Декабря 2023 • 15:58 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
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16.12 18:15

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн выразил желание остаться в стане «матрасников» вплоть до заката карьеры. Тем не менее, последние годы француз хотел бы провести на другом континенте.

«Хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе. Затем я хотел бы наслаждаться футболом на другом континенте. У меня есть желание остаться в «Атлетико». Я нахожусь на уровне, который нужен команде. Посмотрим, дадут ли мне шанс. В «Атлетико» играют много хороших футболистов», – цитирует Гризманна TNT Sports Brazil.

32-летний Гризманн в этом сезоне забил 9 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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