Гризманн: «Хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн выразил желание остаться в стане «матрасников» вплоть до заката карьеры. Тем не менее, последние годы француз хотел бы провести на другом континенте.

«Хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе. Затем я хотел бы наслаждаться футболом на другом континенте. У меня есть желание остаться в «Атлетико». Я нахожусь на уровне, который нужен команде. Посмотрим, дадут ли мне шанс. В «Атлетико» играют много хороших футболистов», – цитирует Гризманна TNT Sports Brazil.

32-летний Гризманн в этом сезоне забил 9 голов и отдал 2 ассиста в чемпионате Испании.