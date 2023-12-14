Карвахаль может успеть восстановиться к последнему матчу «Реала» в 2023 году

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль может успеть восстановиться к последнему матчу своей команды в 2023 году, который состоится 21 декабря против «Алавеса» на выезде.

По информации от издания Relevo, Карвахаль немного опережает изначальные сроки восстановления. Футболист уже приступил к тренировкам и надеется вернуться в строй к поединке с «Алавесом» в чемпионате Испании.

Отмечается, что Карвахаль точно не примет участие в матче с «Вильярреалом», который состоится на ближайших выходных. Даниэль отметился двумя голами и двумя ассистами в 13 матчах чемпионата Испании в этом сезоне.