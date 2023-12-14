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Деку хочет видеть в «Барселоне» нового тренера, ему не нравится Хави

14 Декабря 2023 • 14:08 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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16.12 23:00

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку выступает за увольнение главного тренера Хави Эрнандеса. По информации от Esports RAC1, Деку хотел бы видеть во главе «сине-гранатовых» нового наставника.

Сообщается, что Деку не нравятся выступления «Барселоны» под руководством Хави. Более того, недавно у спортивного директора испортились отношения с главным тренером. Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта полностью поддерживает Хави.

Напомним, «сине-гранатовые» сейчас занимают четвёртую строчку в чемпионате Испании, но при этом выиграли свою группу в Лиге чемпионов и оформили выход в раунд плей-офф.

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